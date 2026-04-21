Raytheon livre des systèmes de guerre électronique à l'Australie
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 12:16
Raytheon, filiale de RTX, annonce la livraison des premiers pods "Next Generation Jammer" (NGJ) à la Royal Australian Air Force (RAAF).Ce système d'attaque électronique aéroporté, doté d'antennes actives à balayage électronique opérant en bande médiane, vise à perturber les radars et les communications adverses.
Il permet ainsi aux équipages de rester indétectés et d'exécuter leurs missions avec une efficacité et une sécurité accrues.
Cette première livraison, réalisée en septembre 2025 en avance sur le calendrier, marque une étape clé du programme conduit avec la marine américaine et la RAAF. Les livraisons doivent se poursuivre tout au long de 2026, précise RTX.
Raytheon assurera par ailleurs un soutien sur place, en Australie, incluant déploiement et maintenance, afin de garantir la disponibilité opérationnelle du matériel.
RTX publiera par ailleurs ses résultats trimestriels vers 14h30, heure de Paris.
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