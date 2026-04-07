Raytheon décroche un contrat de 709 MUSD pour des bombes de précision
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 10:03
Le Pentagone a fait savoir au cours de la nuit que le département de la guerre des Etats-Unis avait attribué à Raytheon, filiale de RTX, un contrat plafonné de 708,9 MUSD pour la production du lot 12 de bombes "Small Diameter Bomb Increment II", ainsi que des équipements de test et des pièces de rechange.
Attribué sans mise en concurrence, le contrat couvre la fourniture de munitions complètes, de conteneurs et de systèmes associés. Les travaux seront réalisés à Tucson, en Arizona, avec une échéance fixée au 6 mars 2030.
Une partie importante concerne des ventes militaires à l'étranger (FMS, Foreign Military Sales) au bénéfice de plusieurs pays, dont l'Allemagne, l'Italie et la Corée du Sud. Au moment de l'attribution, 128,2 MUSD issus du budget 2026 pour les missiles, ainsi que d'autres enveloppes budgétaires américaines et 171,6 MUSD de fonds FMS, sont engagés.
Le contrat est piloté par l'Air Force Life Cycle Management Center, basé à Eglin en Floride.
Le titre RTX avait terminé la séance de lundi à Wall Street sur un gain de 1,12%, signant une progression de plus de 8% depuis le début de l'année.
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