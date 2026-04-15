Raymond James relève son objectif de prix pour les chemins de fer américains et signale les prix élevés du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 avril -
** Raymond James relève son objectif de prix pour les chemins de fer américains, mais signale les prix élevés du carburant à court terme
** La société de courtage indique que le carburant a été un facteur défavorable au premier trimestre et qu'elle s'attend à ce que cette situation persiste au deuxième trimestre, étant donné le décalage de deux mois des mécanismes de surtaxe sur le carburant pour leurs activités de transport de marchandises
** Cependant, elle affirme que ces vents contraires seront temporaires, car les chemins de fer bénéficieront d'un avantage en termes de carburant lorsque les prix commenceront à baisser
** Voici les nouveaux PT:
Société Nouveau PT Ancien PT
CSX CSX.O $45 $41
Union Pacific UNP.N $285 $275
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