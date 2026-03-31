Raymond James réduit les prévisions de bénéfices de Southwest Airlines en raison de la volatilité du marché de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Raymond James réduit l'objectif de prix sur Southwest Airlines LUV.N à 45$ de 55$, réitère la notation "outperform"

** Le nouveau PT représente encore une hausse de 24% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que la volatilité actuelle du carburant assombrit la visibilité des bénéfices à court terme; elle réduit les prévisions de bénéfices par action de LUV pour 2026 à 2,95 $, au lieu de 4,30 $

** Le risque d'exécution et l'incertitude à court terme sont plus élevés, en particulier en ce qui concerne le lancement par LUV de produits tels que les sièges assignés et les sièges extra-légaux

** Le PT médian des 26 courtiers couvrant le titre est de 45 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, LUV est en baisse de 12,3 % depuis le début de l'année