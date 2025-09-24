 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Raymond James réduit le PT d'AutoZone en raison de l'augmentation des frais d'entrée et de sortie
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Raymond James réduit les prévisions sur le distributeur de pièces automobiles AutoZone AZO.N de 4 900 $ à 4 800 $

** La maison de courtage considère qu'AZO est confrontée à des vents contraires non comptables en raison de charges plus élevées liées au dernier entré, premier sorti (LIFO), mais souligne que cela ne reflète pas la santé opérationnelle

** "Il est toutefois important de noter que le résultat de base GM% (ex-LIFO) s'est amélioré ce trimestre et reste sur une trajectoire ascendante, soutenu par des marges de marchandises plus élevées et des opérations solides", déclare Raymond James

** 24 analystes sur 29 considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et cinq comme "conservée"; le PT médian est de 4 600 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 28,7 % depuis le début de l'année

