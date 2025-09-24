Raymond James réduit le PT d'AutoZone en raison de l'augmentation des frais d'entrée et de sortie

24 septembre - ** Raymond James réduit les prévisions sur le distributeur de pièces automobiles AutoZone AZO.N de 4 900 $ à 4 800 $

** La maison de courtage considère qu'AZO est confrontée à des vents contraires non comptables en raison de charges plus élevées liées au dernier entré, premier sorti (LIFO), mais souligne que cela ne reflète pas la santé opérationnelle

** "Il est toutefois important de noter que le résultat de base GM% (ex-LIFO) s'est amélioré ce trimestre et reste sur une trajectoire ascendante, soutenu par des marges de marchandises plus élevées et des opérations solides", déclare Raymond James

** 24 analystes sur 29 considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et cinq comme "conservée"; le PT médian est de 4 600 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 28,7 % depuis le début de l'année