Raymond James réduit le PT d'Alaska Air en invoquant les coûts du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Raymond James réduit l'objectif de prix sur Alaska Air ALK.N de 70 $ à 50 $; réitère la notation "outperform"

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 46,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique qu'ALK a été fortement touchée par la volatilité des marges de raffinage, en particulier à Singapour, qui fournit ~20% de son carburant et qui est généralement sa source la moins chère

** Raymond James note qu'ALK a invoqué la faiblesse de la demande au Mexique, liée aux troubles à Puerto Vallarta, ainsi qu'à de violentes tempêtes de pluie et à des inondations historiques à Hawaï

** Ajoute que Puerto Vallarta et Hawaï représentent environ 30 % de la capacité d'Alaska, et que les mois de mars et d'avril sont concernés

** Le PT médian des 18 courtiers couvrant l'action est de 67 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, ALK a baissé de 32% depuis le début de l'année