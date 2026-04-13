Raymond James déclasse HPE à "surperformer" en raison du ralentissement de la croissance de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril -

** Les actions de Hewlett Packard Enterprise HPE.N chutent de 2,9 % à 24,17 $

** Raymond James rétrograde l'action de "strong buy" à "outperform"; réduit l'objectif de prix de 30 $ à 29 $, ce qui implique une hausse de 16,5% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage signale que le segment Cloud et AI du fabricant de serveurs d'IA ne génère pas la croissance escomptée

** L'accent mis sur la rentabilité "éloigne HPE des grands projets de CSP et de model builder AI, ce qui à son tour réduit l'échelle et le pouvoir de marché" - Raymond James

** La note moyenne de 22 analystes est "acheter"; leur objectif de prix médian est de 26 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a augmenté de 70,9 % depuis le début de l'année