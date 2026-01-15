Raymond James abaisse l'objectif de cours pour Amazon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Raymond James réduit le PT sur Amazon

AMZN.O à 260 $ contre 275 $

** Le nouveau PT représente encore une hausse d'environ 10 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'analyse de l'action AMZN montre qu'il s'agit d'un " tweener " dans son cadre d'analyse de l'IA, le récit de l'IA étant probablement un facteur clé de l'évolution des multiples Internet, malgré les attentes d'une toile de fond solide

** Les risques liés au commerce agentique font l'objet d'une certaine prudence, compensée par des estimations d'AWS supérieures au consensus et un potentiel de hausse de la robotique moderne

** AMZN est tactiquement constructif au 4ème trimestre, soutenu par une forte demande pour les fêtes de fin d'année, une publicité favorable et des contrôles sur le cloud - Raymond James

** 67 des 71 analystes recommandent "acheter" ou plus, d'autres "conserver"; le PT médian est de 300 $ - données compilées par LSEG

** AMZN a augmenté de 5,2 % en 2025