 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Raymond James abaisse l'objectif de cours pour Amazon
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Raymond James réduit le PT sur Amazon

AMZN.O à 260 $ contre 275 $

** Le nouveau PT représente encore une hausse d'environ 10 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'analyse de l'action AMZN montre qu'il s'agit d'un " tweener " dans son cadre d'analyse de l'IA, le récit de l'IA étant probablement un facteur clé de l'évolution des multiples Internet, malgré les attentes d'une toile de fond solide

** Les risques liés au commerce agentique font l'objet d'une certaine prudence, compensée par des estimations d'AWS supérieures au consensus et un potentiel de hausse de la robotique moderne

** AMZN est tactiquement constructif au 4ème trimestre, soutenu par une forte demande pour les fêtes de fin d'année, une publicité favorable et des contrôles sur le cloud - Raymond James

** 67 des 71 analystes recommandent "acheter" ou plus, d'autres "conserver"; le PT médian est de 300 $ - données compilées par LSEG

** AMZN a augmenté de 5,2 % en 2025

Valeurs associées

AMAZON.COM
238,2100 USD NASDAQ +0,66%
NETFLIX
89,3200 USD NASDAQ +0,87%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
12,0350 USD NASDAQ -0,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:42 

    La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est "formidable" pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

  • Des policiers fédéraux font face à des manifestants mercredi 14 janvier à Minneapolis ( AFP / Octavio JONES )
    Minneapolis: Trump menace d'invoquer une loi d'exception après de nouveaux heurts
    information fournie par AFP 15.01.2026 16:39 

    Donald Trump a menacé jeudi d'invoquer une loi d'exception qui lui permettrait de déployer l'armée à Minneapolis, après une soirée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants faisant suite à un nouvel incident impliquant la police de l'immigration (ICE). ... Lire la suite

  • Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:37 

    Un cri strident déchire l'aube alors que les chimpanzés sauvages de la savane de Fongoli, au mode de vie unique, se réveillent, dans cette région sahélienne des confins du Sénégal, où une primatologue et son équipe mènent un travail pionnier d'observation.

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson: un outil 3D au service de la chirurgie esthétique
    information fournie par Zonebourse 15.01.2026 16:34 

    Le géant de la santé mise sur la simulation numérique pour lever les freins psychologiques à la chirurgie mammaire et accélérer le processus de décision des patientes. Johnson & Johnson MedTech a lancé aux États-Unis l'application Arbrea Breast Simulator pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank