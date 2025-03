Rathbones recrute deux gérants actions émergentes de GAM

Rathbones Asset Management vient de recruter Tim Love de GAM en tant que responsable des actions des marchés émergents mondiaux.

L’intéressé affiche près de 40 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement. Avant RAM, il était directeur des investissements chez GAM, dans un rôle similaire, pendant 12 ans. Il a également travaillé en tant que gérant de portefeuille senior, axé sur les actions émergentes en appliquant une approche long/short chez CQS, et gérant de portefeuille senior et directeur chez Cazenove Capital Management. Au début de sa carrière, il a géré des portefeuilles chez BlackRock (ex-Merrill Lynch Investment Managers) et HSBC Asset Management, après quoi il est devenu directeur général/responsable de la recherche et de la stratégie sur les marchés émergents.

Tim Love rejoint RAM avec Joaquim Nogueira, avec qui il travaille depuis plus de 20 ans. Ce dernier a été gérant dans l'équipe des actions des marchés émergents de GAM de 2012 à 2024. Avant GAM, il a également travaillé chez CQS et Cazenove Capital Management, en qualité de gérant long/short sur les actions émergentes. Auparavant, il a occupé des postes de recherche sur les marchés émergents du côté de la vente, après avoir commencé sa carrière chez ING Barings.

Parallèlement, RAM a recruté Lisa Lim en tant que responsable des actions Asie hors Japon et gérante. La professionnelle arrive en provenance de Prusik Investment Management, où elle était associée et gérante de portefeuilles. Avant cela, elle a été gérante chez Columbia Threadneedle pendant plus de dix ans.

Ces recrutements permettent à RAM d’élargir son offre aux actions émergentes et asiatiques. De nouveaux fonds seront prochainement lancés.

Laurence Marchal