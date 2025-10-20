RAPT Therapeutics monte en flèche grâce à un médicament contre les affections cutanées dont l'efficacité est comparable à celle du médicament de Roche

20 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Rapt Therapeutics RAPT.O augmentent de 90 % pour atteindre 55,64 $

** La société déclare que son médicament expérimental pour traiter l'urticaire chronique spontanée (CSU) a montré une efficacité et une sécurité comparables à celles du Xolair de Roche ROG.S et Novartis NOVN.S lors d'un essai de phase intermédiaire en Chine

** L'étude de 137 patients a testé la sécurité et l'efficacité du médicament, RPT904, administré à des intervalles de 8 semaines et de 12 semaines, par rapport au Xolair administré toutes les 4 semaines - RAPT

** La CSU, également connue sous le nom d'urticaire chronique, est une affection cutanée qui provoque des plaques rouges récurrentes qui démangent, sans facteur déclenchant connu, et qui dure souvent des mois

** L'étude n'était pas une étude formelle de non-infériorité et aucune hypothèse statistique n'a été testée - RAPT

** Près de 46 % des patients sous RPT904 ne présentaient aucun symptôme d'urticaire à la 16e semaine, contre 33,3 % sous Xolair - RAPT

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de ~132% depuis le début de l'année