RAPT Therapeutics glisse après une offre d'actions de 250 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 octobre - ** Les actions de RAPT Therapeutics RAPT.O ont baissé de 4,9 % avant la cloche, à 31,89 $, après une offre d'actions de 250 millions de dollars dont le prix a été fixé au cours de la nuit ** RAPT, basée à South San Francisco, a annoncé tard mardi ~8,3 millions d'actions à 30 $, soit une décote de 10,5 % par rapport à la dernière clôture ** Le lundi, les actions de RAPT ont terminé en hausse de près de 15 % à 33,67 $ après que son médicament, RPT904, pour traiter l'urticaire chronique spontanée (CSU) a montré une efficacité comparable à celle du médicament de Roche ROG.S et de Novartis NOVN.S dans un essai de stade intermédiaire en Chine ** RAPT a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour faire avancer le développement du RPT904 dans les allergies alimentaires et la CSU, et pour soutenir d'autres initiatives du pipeline, selon le prospectus
** La société a environ 16,5 millions d'actions en circulation ** Leerink, TD Cowen, Guggenheim, Wells Fargo et LifeSci Capital sont les teneurs de livre conjoints de l'offre ** A la clôture de mardi, les actions de RAPT avaient augmenté de 173% au cours des trois derniers mois ** Sur les 8 analystes couvrant RAPT, la répartition des recommandations est de 7 "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et le PT médian est de 37 $, selon les données de LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer