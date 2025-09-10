Rapport Therapeutics chute après une levée de fonds de 250 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre -

** Les actions de Rapport Therapeutics RAPP.O ont baissé de 2,5 % à 27,34 $ avant la cloche après le lancement d'une offre de souscription

** La société a annoncé tard mardi () ~9,6 millions d'actions à 26 $ pour un produit brut de 250 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 7,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

**

Les actions de RAPP ont grimpé de 119 % pour clôturer à 31,47 $ après que son médicament contre les crises d'épilepsie, RAP-219, ait atteint les objectifs de l'essai de mi-parcours ()

** Ses actions ont chuté de près de 11 % mardi après que la société ait commencé l'offre pour financer principalement les essais cliniques en cours et prévus

pour

** Goldman Sachs, Jefferies, TD Cowen et Stifel sont les co-responsables de l'offre

** Rapport, dont le siège est à Boston, a environ 36,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière actuelle d'environ 1 milliard de dollars

** Rapport, soutenu par Johnson & Johnson JNJ.N , est entré en bourse en juin 2024 après l'introduction () à 17 $

** Les 6 analystes sont haussiers sur RAPP; PT médian de 50 $ en hausse par rapport à 35 $ il y a un mois, selon les données de LSEG