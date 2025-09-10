 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 790,81
+0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rapport Therapeutics chute après une levée de fonds de 250 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 12:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre -

** Les actions de Rapport Therapeutics RAPP.O ont baissé de 2,5 % à 27,34 $ avant la cloche après le lancement d'une offre de souscription

** La société a annoncé tard mardi () ~9,6 millions d'actions à 26 $ pour un produit brut de 250 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 7,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

**

Les actions de RAPP ont grimpé de 119 % pour clôturer à 31,47 $ après que son médicament contre les crises d'épilepsie, RAP-219, ait atteint les objectifs de l'essai de mi-parcours ()

** Ses actions ont chuté de près de 11 % mardi après que la société ait commencé l'offre pour financer principalement les essais cliniques en cours et prévus

pour

** Goldman Sachs, Jefferies, TD Cowen et Stifel sont les co-responsables de l'offre

** Rapport, dont le siège est à Boston, a environ 36,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière actuelle d'environ 1 milliard de dollars

** Rapport, soutenu par Johnson & Johnson JNJ.N , est entré en bourse en juin 2024 après l'introduction () à 17 $

** Les 6 analystes sont haussiers sur RAPP; PT médian de 50 $ en hausse par rapport à 35 $ il y a un mois, selon les données de LSEG

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
176,970 USD NYSE -0,78%
RAPPORT THERA
28,0300 USD NASDAQ -10,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank