Rapid Nutrition signe un accord de financement de 3 millions d'euros avec Atlas Special Opportunities LLC

L'investissement prend la forme d'une obligation amortie mensuellement sur 12 mois, avec la possibilité d'accélérer le remboursement de la conversion (3/12) pendant la durée des obligations. Le financement sera fourni en deux tranches : 1 million d'euros pour les opportunités de croissance sur les marchés clés pour Rapid Nutrition et les fonds restants seront alloués si une opportunité d'acquisition intéressante qui complète le modèle d'entreprise est identifiée. Les deux fonds sont à la seule discrétion de Rapid Nutrition.



Le PDG de Rapid Nutrition, Simon St. Ledger, a déclaré : "Grâce à ses ressources importantes et à son excellente adéquation avec la stratégie et les objectifs de notre entreprise, Atlas Special Opportunities soutiendra la trajectoire de croissance continue de Rapid Nutrition. Après avoir éliminé toutes les dettes à long terme en 2022, nous nous concentrons sur l'expansion en 2023, y compris sur des produits supplémentaires pour notre portefeuille mondial de bien-être en pleine croissance. Cette opportunité améliorera la valeur pour les actionnaires et les clients".