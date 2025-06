Rapid Nutrition Renforce sa Stratégie de Croissance Régionale après le Succès du Festival 618

La dynamique de la marque s’accélère en Chine et aux États-Unis, tandis que les plans d’expansion mondiale progressent.

Londres, Royaume-Uni – 16 juin 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), une entreprise internationale spécialisée dans les technologies de la santé et le bien-être, publie aujourd’hui une mise à jour sur l’expansion de ses opérations, suite au succès de sa campagne pour le Festival du shopping 618 en Chine. L’entreprise présente également sa stratégie régionale élargie, alors que la dynamique s’intensifie en Asie, aux États-Unis et en Europe.



La Campagne 618 Produit des Résultats Précoces et Pose les Fondations d’une Croissance Durable en Chine

La participation de Rapid Nutrition au Festival du shopping 618 – événement commercial majeur de mi-année en Chine – marque un nouveau niveau d’engagement régional. Les faits marquants de la campagne incluent :

Ventes mensuelles record : 5 262 unités vendues au cours des 30 derniers jours, soit une hausse de 142 % par rapport au mois précédent

Hausse du trafic et des conversions : 302 765 visites sur les boutiques en ligne (+17,2 %) et 954 clients payants (+78,7 %)

Augmentation du panier moyen : La valeur moyenne des commandes a progressé de 28,1 %, reflétant une adoption accrue de la gamme de produits

Activation des KOLs : Un nombre croissant d’influenceurs ont diffusé SystemLS en direct sur Douyin, suscitant une forte interaction et des conversions en temps réel