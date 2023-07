Rapid Nutrition PLC se lance dans un voyage passionnant sur le marché chinois des consommateurs

Londres, Royaume-Uni 11 juillet 2023 - Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD), une société de bien-être naturel de renommée mondiale, est ravie de fournir des détails supplémentaires sur sa stratégie d'entrée en Asie, en commençant par le marché de consommation chinois. En se concentrant sur la capitalisation de cette immense opportunité, Rapid Nutrition vise à débloquer et à combler le fossé entre la demande massive des consommateurs qui existe dans l'une des plus grandes économies du monde.



Trajectoire de croissance prévue pour les trois premières années:



• Année 1 : recettes des ventes prévues entre 1 et 1,7 million de dollars, avec des dépenses opérationnelles estimées à environ 0,685 million de dollars.



• Année 2 : recettes des ventes prévues entre 4 et 5,2 millions d'USD, avec des dépenses opérationnelles estimées à environ 0,720 million d'USD.



• Année 3 : le chiffre d'affaires devrait se situer entre 8 et 10,2 millions de dollars, les dépenses opérationnelles étant estimées à environ 1,44 million de dollars.