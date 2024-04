Rapid Nutrition PLC Résultats financiers audités 2023

Rapid Nutrition PLC, une entreprise de bien-être naturel axée sur une nutrition fondée sur des preuves, est heureuse de divulguer les résultats financiers audités pour l'exercice fiscal 2023.



Les points saillants financiers des résultats audités 2023 comprennent :



• Canaux Direct-to-Consumer (DTC) Stimulent la Croissance des Revenus : Rapid Nutrition atteint des jalons financiers significatifs avec une forte croissance des revenus en ligne grâce aux canaux DTC en FY2023.



• Marge Brute de Profit Robuste Malgré les Défis du Marché : Malgré les adversités du marché, Rapid Nutrition a maintenu une marge brute de profit robuste en FY2023, soulignant son engagement envers l'efficacité opérationnelle.



• Diminution Significative des Passifs et Augmentation de la Trésorerie : Rapid Nutrition a réalisé une réduction de 83% des passifs et une augmentation de 107% de la position de trésorerie par rapport à l'année précédente, positionnant la société pour une croissance soutenue et une solidité financière dans le prochain exercice fiscal.