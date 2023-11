Rapid Nutrition PLC et ASO Conviennent Mutuellement de Mettre Fin à la Deuxième Tranche de la Facilité de Prêt Convertible Amorti



• Fin de la deuxième tranche de la facilité de prêt convertible amorti

• Avancement réussi dans le remboursement de la majorité des obligations du prêt d'amortissement convertible

• Anticipe le remboursement du prêt au T1-2024



Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD): Dans une démarche stratégique qui illustre son approche tournée vers l'avenir, Rapid Nutrition, une entreprise innovante dans le secteur de la santé et de la nutrition, et l'investisseur (« ASO ») ont convenu mutuellement de mettre fin à l'utilisation de la deuxième tranche de la facilité de prêt convertible amorti. Cette décision collaborative reflète l'engagement à maintenir la flexibilité financière et à adopter une stratégie de gestion prudente du capital. La résiliation fait suite à une évaluation complète et à une évaluation stratégique continue.