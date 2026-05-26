Rapid Nutrition finalise une transaction en Australie

La société de HealthTech spécialisée dans les marques de nutrition fondées sur des preuves scientifiques a annoncé l'acquisition d'une plateforme pour un montant global d'environ 2 millions de dollars australiens (environ 1,23 million d'euros).

La transaction a été entièrement financée à partir des ressources de trésorerie existantes, et est accompagnée d'un complément de prix basé sur la performance et payable sous réserve de certaines conditions opérationnelles convenues environ 12 mois après la finalisation. La transaction a été structurée sans émission d'actions et n'entraîne pas de dilution pour les actionnaires.

La plateforme acquise constitue désormais la plateforme phare du groupe en Australie et donne accès à un portefeuille de plus de 89 grandes marques tierces de bien-être et de nutrition. Sur la base des performances historiques des sites, le portefeuille a généré plus de 5 millions de dollars australiens de chiffre d'affaires annuel, ce qui devrait soutenir une croissance additionnelle des revenus aux côtés des canaux numériques et internationaux existants du groupe, sous réserve de la bonne exécution opérationnelle.

L'opération s'inscrit dans la stratégie de croissance accélérée 2026 de la société.