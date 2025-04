Rapid Nutrition entame 2025 avec un premier trimestre solide, une croissance continue en Chine, un nouveau lancement produit et une entrée sur le marché britannique

La stratégie de fabrication localisée atténue les risques liés aux droits de douane et alimente l’élan mondial



Londres, Royaume-Uni – 8 avril 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), entreprise HealthTech engagée dans la promotion du bien-être à l’échelle mondiale, a réalisé un premier trimestre 2025 remarquable, caractérisé par une exécution ciblée et efficace. Cette performance jette les bases d’une croissance accélérée sur ses marchés clés à l’international.



Il y a dix-huit mois, la société a fait le choix stratégique de localiser sa production dans ses marchés principaux — une décision qui s’avère particulièrement judicieuse à l’heure où de nouveaux droits de douane ont été mis en place aux États-Unis. En produisant localement en Chine et aux États-Unis, Rapid Nutrition a su limiter son exposition aux risques géopolitiques, réduire ses coûts, et améliorer la rapidité et la flexibilité de sa distribution.