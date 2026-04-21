Rapid Nutrition conclut un accord contraignant pour acquérir des magasins santé en Australie

* Acquisition envisagée de points de vente santé et bien-être établis en Australie, destinés à constituer plateforme « flagship » au service stratégie multicanale. * Opération structurée comme extension ciblée du modèle digital et direct-to-consumer, avec magasins utilisés comme espaces contrôlés de présentation produits et d’engagement clients. * Portefeuille de sites ayant généré plus de 5 millions A$ de chiffre d’affaires annuel sur base historique, avec revenus additionnels attendus via ventes produits et programmes d’activation financés par fournisseurs.

* Finalisation conditionnée à due diligence satisfaisante et documentation définitive, sans garantie de réalisation. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Rapid Nutrition plc published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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