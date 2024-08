Rapid Nutrition Augmente Sa Production Pour Répondre à La Demande Mondiale Croissante

Londres, Royaume-Uni, le 6 août 2024 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), leader mondial innovant dans les produits de santé et de bien-être, a annoncé aujourd'hui une initiative stratégique visant à capitaliser sur la croissance de la demande mondiale en augmentant la production de l'ensemble de sa gamme de produits pour les prochaines grandes fêtes de la vente en ligne/hors ligne en Chine avec la Journée des Célibataires (ou Double 11) et aux États-Unis avec le Black Friday et le Cyber Monday.

Après avoir connu un fort progrès au premier semestre 2024 et établi un partenariat de fabrication réussi dans la province du Shandong en Chine, Rapid Nutrition est fier de proposer son offre de produits sur le marché avec une efficacité substantielle en termes de coûts, d'environ 58% grâce à notre nouvelle installation de partenariat de fabrication, s'alignant sur les prochaines grandes fêtes de la vente au détail en Chine et aux États-Unis.