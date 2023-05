Rapid Nutrition annonce une mise à jour de l'entreprise pour le premier trimestre 2023

Les principales mises à jour de la société sont les suivantes:



• Rapid Nutrition continue d'élargir ses offres de produits mondiales pour tirer parti de nombreux canaux de distribution, qui se sont notamment développés en 2022. La société continue de se concentrer sur les tendances croissantes du marché dans des catégories clés telles que l'immunité, la perte de poids, les produits végétaliens et sans gluten, les soins de la peau et le bien-être général afin de favoriser la distribution et les partenariats à l'échelle mondiale.

• Comme annoncé précédemment, Rapid Nutrition a choisi de mettre fin à l'accord avec Negma. La décision a été déclenchée par le fait que le prix de l'action a atteint un prix de conversion plancher.

• L'année dernière, Rapid Nutrition a signé une lettre d'intention non contraignante en vue d'acquérir FFS, sous réserve d'une vérification préalable. Après avoir effectué une vérification préalable, la direction a décidé de ne pas poursuivre cette acquisition et de se concentrer sur son activité principale, qui présente un potentiel de hausse important et une croissance des revenus, les marchés cibles pour 2023 étant la Chine, les États-Unis, l'Europe et la poursuite de l'augmentation de sa présence multicanaux en Australie.