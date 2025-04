Rapid Nutrition accélère son expansion en Chine sur un marché de la santé et du bien-être en plein essor

Avec une croissance de 1600 % des commandes récurrentes d'un mois sur l'autre et de nouveaux partenariats KOL sur Douyin (« TikTok ») et WeChat, Rapid Nutrition renforce sa stratégie d'expansion en Chine.



Londres, Royaume-Uni – 29 avril 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), entreprise leader de la HealthTech dédiée à l'amélioration du bien-être mondial, annonce aujourd'hui de nouveaux progrès significatifs en Chine au cours du mois de mars 2025, consolidant son élan sur un marché dont la taille est estimée à plus de 1 650 milliards de dollars d'ici 2030.



À la suite de la localisation réussie de sa marque SystemLS et de l'optimisation de ses stratégies e-commerce, Rapid Nutrition a enregistré une augmentation de 1600 % des commandes récurrentes d'un mois sur l'autre — un jalon majeur témoignant de la fidélité croissante des consommateurs et du renforcement de la notoriété de la marque sur le dynamique marché chinois de la santé et du bien-être.