Ramsay reprend 11 centres de santé Cosem

(AOF) - Ramsay Santé (stable à 15,60 euros), spécialiste de l’hospitalisation privée et des soins primaires, annonce la reprise, de 11 centres médicaux et dentaires Cosem. Le groupe précise que son offre de reprise porte sur les centres de Paris, Evry, Caen, Orléans et Marseille, qui prennent en charge plus de 1 million de patients par an, en médecine générale et spécialisée, dentisterie, imagerie et laboratoire d’analyse. Un projet de "redéploiement" de ces centres doit permettre d’assurer leur pérennité sur toutes les spécialités présentes et de maintenir dans l’emploi tous ses personnels de soin.

Les centres comptent quelque 1000 professionnels dont 660 médecins.

C'est le Tribunal de Commerce de Paris qui a décidé après analyse des candidatures, d'attribuer à Ramsay Santé la reprise de ces centres. Le projet d'intégration sera mené par une équipe interne expérimentée de Ramsay qui gère d'ores et déjà un réseau constitué de 11 centres de soins primaires en France.

