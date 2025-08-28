Ramsay GdS: perte nette stable en 2024-25 information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 07:07









(Zonebourse.com) - Ramsay Générale de Santé publie une perte nette (part du groupe) de 54 millions d'euros pour son exercice 2024-25, stable sous l'effet de l'augmentation des charges d'amortissement des contrats de location et du coût de la dette, compensée par la hausse d'EBITDA.



L'EBITDA du groupe d'hospitalisation privée a augmenté de 1,7% à 621 millions d'euros, malgré la baisse de 53 millions des subventions et autres financements publics en France et une inflation sectorielle toujours sous-financée par les gouvernements.



'Les efforts de réduction des coûts, la revue du portefeuille d'établissements et les gains de productivité ont permis d'absorber la baisse des subventions et l'impact d'une inflation des coûts d'exploitation sous-financée', explique Ramsay GdS.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 4,7% à 5,24 milliards d'euros, soutenu par la hausse du volume d'activité et l'acquisition en juin 2024 des centres de soins primaires Cosem. A périmètre constant, la croissance du CA s'élève à 2,7%.





