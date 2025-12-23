Ramaco Resources annonce un plan de rachat d'actions d'un montant maximal de 100 millions de dollars ; les actions augmentent

23 décembre - ** Les actions du mineur de charbon Ramaco Resources METC.O augmentent de près de 5 % pour atteindre environ 17,7 $ dans les échanges après le marché

** METC approuve le lancement d'un programme de rachat d'actions d'une durée de 24 mois pour un montant maximum de 100 millions de dollars en actions ordinaires de catégorie A

** Le conseil d'administration autorise METC à conclure des plans de transactions écrits en vertu de la Securities Exchange Act de 1934 pour racheter des actions

** Six des neuf sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, deux à "conserver" et une à "vendre"; leur estimation médiane est de 42 $, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture de mardi, les actions ont augmenté de 77,4 % depuis le début de l'année