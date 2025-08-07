Ralph Lauren revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles

Ralph Lauren RL.N a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel jeudi, signalant une forte demande de la part des clients aisés pour ses chemises Polo et ses pulls à maille câblée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 augmente de faibles à moyens pourcentages par rapport à l'année dernière, par rapport à son objectif précédent d'une augmentation d'un pourcentage faible.