Ralph Lauren revoit à la hausse ses perspectives annuelles, mais prévient que les droits de douane américains pèseront sur les marges au quatrième trimestre

Les marges du quatrième trimestre devraient diminuer de 80 à 120 points de base

Le chiffre d'affaires a augmenté de 12 % pour atteindre 2,41 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations

Augmentation des prévisions de ventes et de marges pour l'exercice 2026

(Ajout du commentaire du directeur financier aux paragraphes 4 et 7, et du commentaire de l'analyste au paragraphe 8) par Savyata Mishra

Ralph Lauren RL.N a relevé ses prévisions de ventes et de marges annuelles jeudi, mais l'avertissement du distributeur de luxe concernant la pression sur les marges liée aux droits de douane américains au quatrième trimestre a fait chuter ses actions de 6,6 % dans les premiers échanges.

La société s'attend à ce que les marges du quatrième trimestre, sa période de revenus la plus faible, se réduisent d'environ 80 à 120 points de base en raison de la pression tarifaire et des dépenses de marketing plus élevées.

Ralph Lauren, qui s'approvisionne en Chine, en Inde et au Viêt Nam, a augmenté ses prix et réaffecté sa production dans des régions où les droits de douane sont moins élevés afin de compenser les pressions tarifaires américaines.

"Bien que le consommateur se soit montré plus résistant que nous ne l'avions initialement prévu cette année, nous restons quelque peu prudents quant à l'environnement opérationnel nord-américain", a déclaré Justin Picicci, directeur financier, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

L'entreprise, qui vend des chemises en lin rayées à 148 dollars et des sacs à main en cuir à 498 dollars, a réduit ses remises, augmenté ses ventes à plein tarif et rafraîchi ses principaux styles, renforçant ainsi son attrait auprès des clients plus aisés et plus jeunes, y compris la génération Z.

Les ménages à revenus élevés continuent de faire des folies sur les articles de luxe, les voyages et les repas au restaurant, tandis que les consommateurs à revenus faibles et moyens sont mis à rude épreuve par la hausse des loyers et de l'alimentation, ainsi que par un marché de l'emploi en perte de vitesse.

L'exposition de Ralph Lauren à la chaîne de grands magasins haut de gamme Saks, qui a déposé son bilan le mois dernier ,"est minime" cette année, a ajouté M. Picicci.

Suzy Davidkhanian, analyste chez Emarketer, a déclaré que "la pression sur les marges à court terme ressemble plus à un réétalonnage des attentes qu'à une perte de confiance dans la marque"

Le chiffre d'affaires de la société pour le trimestre clos le 27 décembre s'est élevé à 2,41 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 7,9 %, à 2,31 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il a gagné 6,22 dollars par action, hors éléments, par rapport aux attentes de 5,81 dollars, aidé par une augmentation des marges de 220 points de base.

Ralph Lauren s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 connaisse une hausse à un ou deux chiffres en termes corrigés des variations monétaires, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 5 % à 7 %.

La société a relevé son objectif de marge d'exploitation à une fourchette de 100 à 140 points de base, contre 60 à 80 points de base prévus précédemment.