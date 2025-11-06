Ralph Lauren relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à la résilience de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ralph Lauren RL.N a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, misant sur la résistance de la demande pour ses chemises Polo à prix élevé et ses pulls en coton tricoté par câble, dans un contexte d'incertitude économique croissante.

Le propriétaire de plusieurs marques de vêtements et d'accessoires haut de gamme, qui a procédé à des hausses de prix sélectives, continue de bénéficier de fortes ventes à prix plein dans l'ensemble de son portefeuille, grâce à la fidélité et à l'intérêt croissants de sa clientèle aisée.

La société s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 5 % à 7 % à taux de change constant, alors qu'elle prévoyait auparavant un taux de croissance à un chiffre faible ou moyen.