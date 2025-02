Ralph Lauren: 3ème trimestre meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 16:01









(CercleFinance.com) - Ralph Lauren a fait état jeudi de résultats de troisième trimestre supérieurs aux attentes et revu à la hausse ses objectifs pour son exercice fiscal en cours.



Le groupe américain de prêt-à-porter et d'accessoires a dégagé sur les trois mois clos fin décembre, qui inclut la période-clé de Noël, un bénéfice net ajusté de 308 millions de dollars, soit 4,82 dollars par action, à comparer à une profit de 275 millions, ou 4,17 dollars par titre, un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires s'est quant à lui établi à 2,1 milliards de dollars, en hausse de 11% en données publiées comme à taux de changes constants.



Dans un communiqué, le groupe new-yorkais explique avoir tiré parti de la vigueur de la demande à l'international, notamment en Europe, où ses ventes ont grimpé de 16%, mais aussi en Asie (+14%).



Sa marge opérationnelle s'est améliorée en parallèle de 2,3 point d'une année sur l'autre pour ressortir à 18,7%.



Pour l'exercice 2024/2025 en cours, Ralph Lauren dit désormais anticiper une croissance de son chiffre d'affaires de 6% à 7% à taux de changes constants assortie d'une amélioration de 1,2 à 1,6 point de pourcentage de sa marge opérationnelle.



A la Bourse de New York, le titre progressait de plus de 16% jeudi matin à Wall Street dans le sillage de cette publication, signant la plus forte hausse de l'indice S&P 500.





Valeurs associées RALPH LAUREN RG-A 285,89 USD NYSE +14,78%