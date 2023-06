Rallye change de Directeur général

Alexis Ravalais quitte également ses fonctions d'administrateur de Rallye (représentant de la société Matignon Diderot – cette dernière ayant démissionné ce jour du conseil d'administration de Rallye) et de Casino (représentant de la société Matignon Diderot).

(AOF) - Rallye annonce qu'Alexis Ravalais est appelé à apporter son expérience dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte au profit de Casino en qualité de conseiller du président-directeur général de Casino. Le conseil d’administration, sous la présidence de Jean-Charles Naouri, a par conséquent nommé à l’unanimité, sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, Franck Hattab en qualité de Directeur général de Rallye en remplacement d'Alexis Ravalais. Ces changements sont effectifs à compter du lundi 12 juin.

