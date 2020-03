Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rallye annule une ligne de financement conclue avec Daniel Kretinsky Reuters • 30/03/2020 à 19:19









RALLYE ANNULE UNE LIGNE DE FINANCEMENT CONCLUE AVEC DANIEL KRETINSKY PARIS (Reuters) - Rallye, maison-mère de Casino, a précisé lundi dans la soirée qu'une ligne de financement qui vient de lui être accordée par la société Fimalac de Marc Ladreit de Lacharrière, remplaçait celle précédemment conclue avec Daniel Kretinsky. L'homme d'affaires tchèque, actionnaire de Casino, avait accepté début mars de refinancer des opérations de dérivés conclues par Rallye et qui ne sont pas couvertes par le plan de sauvegarde homologué au début du mois par la justice française. Rallye a annoncé ce lundi avoir conclu un nouvel accord de refinancement avec le groupe diversifié Fimalac, prévoyant que ce dernier intervienne au cas où les banques, avec lesquelles Rallye a conclu les opérations de dérivés, décideraient d'exiger leurs garanties dans le contexte de la dégringolade des marchés boursiers. "Dans le prolongement du communiqué de presse de ce jour, Rallye annonce avoir annulé la ligne de financement avec EP Investment S.à.r.l (cf. communiqué de presse en date du 2 mars 2020), cette ligne étant remplacée par la ligne de financement avec Fimalac", déclare Rallye dans un communiqué, sans donner d'explications sur les raisons de ce changement. (Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -0.71% RALLYE Euronext Paris -0.15%