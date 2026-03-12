 Aller au contenu principal
Rajesh Jha, dirigeant clé de Microsoft, annonce son départ à la retraite
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 17:11

Rajesh Jha, responsable de la division Experiences et Devices de Microsoft , a annoncé qu'il prendrait sa retraite après plus de trente ans passés au sein de l'entreprise. Il quittera officiellement ses fonctions le 1er juillet avant de rester dans l'organisation en tant que conseiller. Sa division supervise plusieurs produits majeurs du groupe, notamment Windows, les applications Microsoft 365 comme Word et Teams, ainsi que les appareils Surface.

Dans une note interne adressée aux employés, Rajesh Jha a également annoncé plusieurs promotions dans le cadre de la transition de direction. Jeff Teper a été nommé vice-président exécutif, tandis que Sumit Chauhan et Kirk Koenigsbauer accèdent au poste de présidents. Cette réorganisation vise à assurer la continuité de la direction de l'une des divisions les plus importantes de Microsoft.

Le directeur général Satya Nadella a indiqué que cette succession était préparée depuis un certain temps. Il a salué le rôle de Rajesh Jha au sein de l'entreprise, soulignant qu'il avait été une figure constante de Microsoft pendant de nombreuses années. Cette annonce intervient peu après celle du départ à la retraite de Phil Spencer, ancien responsable de la division jeux vidéo du groupe.

