Rachat de WBD : Paramount Skydance monte au créneau

(AOF) - Alors que le conseil d'administration de Warner Bros Discovery (-1,12%, à 28,58 dollars) a recommandé ce mercredi à ses actionnaires de rejeter l'offre de Paramount Skydance (108,4 milliards de dollars) et de privilégier celle de Netflix (+1,47%, à 95,96 dollars), la firme présidée par David Ellison réplique dans un communiqué, confiant que son offre entièrement en numéraire offrira aux actionnaires de WBD "une valeur supérieure et un processus plus rapide et plus sûr que la transaction Netflix".

Dans une lettre aux actionnaires, le conseil d'administration de WBD écrit que Paramount a "constamment induit en erreur" les actionnaires de Warner Bros en affirmant que son offre en numéraire de 30 dollars par action était entièrement garantie, ou "soutenue", par la famille Ellison, dont fait partie le milliardaire et directeur général d'Oracle, Larry Ellison. "Ce n'est pas le cas, et cela ne l'a jamais été", a écrit le conseil d'administration à propos de la garantie de l'offre de Paramount, soulignant que celle-ci présentait "de nombreux risques importants".

De son côté, Paramount rappelle avoir réuni tous les financements nécessaires pour présenter son offre aux actionnaires de WBD, et celle-ci n'est soumise à aucune condition de financement. L'offre de Paramount sera financée par 41 milliards de dollars de nouveaux capitaux propres soutenus par la famille Ellison et RedBird Capital, et par 54 milliards de dollars d'engagements de dette de Bank of America, Citi et Apollo.

Avant la contre-offre hostile de Paramount, Netflix avait annoncé le rachat des studios de télévision et de cinéma ainsi que de la division streaming de Warner Bros Discover pour une valeur d'entreprise de 82,7 milliards de dollars.