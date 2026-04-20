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QXO s'offre TopBuild pour 17 milliards de dollars et change d'échelle
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 08:28

Le groupe américain QXO poursuit sa stratégie d'expansion accélérée avec le rachat de TopBuild pour 17 milliards de dollars. Cette opération majeure, qui combine numéraire et actions, propulse l'entreprise parmi les poids lourds du secteur des matériaux de construction en Amérique du Nord.

QXO a conclu un accord permettant aux actionnaires de TopBuild de choisir entre 505 dollars en espèces ou 20,2 actions QXO par titre détenu, selon une répartition globale d'environ 45% en numéraire et 55% en actions. Cette offre représente une prime de 23,1% par rapport au dernier cours de clôture de TopBuild.

Approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux groupes, la transaction devrait être immédiatement relutive pour QXO, dont la capitalisation atteint 18,1 milliards de dollars, contre 11,54 milliards pour sa cible. L'ensemble combiné générera plus de 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires.

Sous l'impulsion de son PDG Brad Jacobs, QXO enchaîne les acquisitions à un rythme soutenu, avec plus de 13 milliards de dollars investis en moins d'un an, dont Beacon et Kodiak. L'intégration de TopBuild, spécialiste de l'isolation et de la toiture, doit permettre au groupe d'atteindre une taille critique, notamment sur les grands projets complexes comme les centres de données, dont la croissance accompagne l'essor de l'intelligence artificielle.

A l'issue de l'opération, attendue au troisième trimestre 2026, QXO comptera environ 28 000 employés, 1 150 sites et plus de 10 000 véhicules.

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