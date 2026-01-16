 Aller au contenu principal
QXO s'effondre après des ventes préliminaires inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 00:05

15 janvier - ** Les actions du distributeur de produits de construction QXO QXO.N chutent de 4,2 % à 23,96 $ dans les échanges prolongés

** Les ventes nettes préliminaires du 4ème trimestre s'élèvent à 2,19 milliards de dollars, contre des estimations de 2,21 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** L'entreprise prévoit un Ebitda trimestriel ajusté d'environ 150 millions de dollars, contre des estimations de 185 millions de dollars

** La société annonce une offre d'actions ordinaires d'un montant de 750 millions de dollars

** L'action a augmenté de 21,3 % en 2025

