QXO chute après une vente d'actions de 753 millions de dollars

16 janvier - ** Les actions du distributeur de produits de construction QXO QXO.N ont baissé de 5,3 % en début de marché à 23,70 $ après la fixation du prix de son émission secondaire nocturne ** QXO, basé à Greenwich, Connecticut, a annoncé ~31,6 millions d'actions à 23,80 $ pour un montant brut d'environ 753,2 millions de dollars levés

** Le prix de l'offre représente une décote de 4,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** QXO a l'intention d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris le financement d'acquisitions futures

** BofA est le seul preneur ferme ** La société a déclaré après la cloche jeudi qu'elle s'attendait à des ventes nettes de 2,19 milliards de dollars au quatrième trimestre et à un Ebitda ajusté d'environ 150 millions de dollars ** Lundi, l'entreprise du milliardaire Brad Jacobs a augmenté son trésor de guerre de 1,8 milliard de dollars, le portant ainsi à 3 milliards de dollars, dans un financement dirigé par Apollo Global Management APO.N et Temasek (Singapour)

** QXO a ~674,5 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de près de 17 milliards de dollars d'après la dernière clôture

** Jusqu'à jeudi, les actions de QXO ont augmenté de 30% pour commencer 2026 après un gain d'environ 21% en 2025