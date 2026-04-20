QXO chute après l'acquisition de TopBuild pour 17 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril -

** Les actions de QXO QXO.N perdent 2,4 % à 24,38 $ avant le marché

** Le distributeur de matériaux de construction achète le distributeur et installateur de matériaux de construction TopBuild BLD.N , une transaction de 17 milliards de dollars qui fera de QXO le deuxième plus grand distributeur de matériaux de construction en Amérique du Nord

** Les actionnaires de BLD peuvent choisir de recevoir 505 $ ou 20,2 actions QXO par action BLD

** 505 $ représente une prime de 23,1 % par rapport à la clôture de vendredi de BLD

** La capitalisation boursière de QXO s'élevait à 18,08 milliards de dollars à la clôture de vendredi, celle de BLD à 11,55 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** L'accord permettra d'accroître l'exposition à des projets complexes et de grande envergure tels que les centres de données - Brad Jacobs, directeur général de QXO, est considéré comme un spécialiste des fusions et acquisitions

** Les 16 analystes qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée" ou supérieure; PT médian à 30 $ - données de LSEG

** QXO est en hausse de 29,6 % depuis le début de l'année à la dernière clôture