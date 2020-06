Qwamplify - Résultats S1 2020

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2020 :



RÉSULTAT D'EXPLOITATION : 1,3M€ (-36%) SOIT 16% DE LA MARGE BRUTE

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE RECORD A 2,6M€ (+49%)

SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE :

TRÉSORERIE NETTE : +3,8M€ (vs -3,5M€ au 30/09/19)





CA PORTÉ PAR l'INTEGRATION D'HIGHTEN ET STABILITÉ DE LA MARGE BRUTE

MAINTIEN D'UN FORT NIVEAU DE PROFITABILITÉ

STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE - AMÉLIORATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

UNE GESTION ACTIVE DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE COVID 19



Le chiffre d'affaires a progressé de 2,5% à la faveur de l'intégration d'Highten pour atteindre 12,8M€. La marge brute est restée relativement stable à 8,5M€ (-1,2%). L'activité du S1 a été marquée par :

- une baisse plus forte qu'attendu des campagnes activation en France, (en partie compensée par la hausse de 25% des activités dans les Pays Nordiques)

- des activités digitales moins dynamiques (baisse de la durée des soldes notamment) sur un historique particulièrement fort de croissance en 2019 (+31%)

- l'impact de la crise du Covid 19 dès le mois de février (tourisme, distribution).