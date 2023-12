Qwamplify – Marge Brute et Chiffre d’Affaires T4 & annuels 2023

CHIFFRE D’AFFAIRES 2023: 31,5 M€ (+1,3% / -2,6% à PC*)

MARGE BRUTE 2023: 20,5 M€ (+2,5% / -2,2% à PC*)

Croissance organique retrouvée au 4ème trimestre: +17,5% (Marge Brute)

Résultat d’exploitation avant dépréciation des écarts d’acquisition 2023 attendu en baisse à minimum 10% de la Marge Brute



Levallois-Perret, France, le 12 décembre 2023, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions marketing digitales & media, annonce ce jour son Chiffre d’Affaires (CA) et sa Marge Brute (MB) non audités pour 2023 et pour le 4ème trimestre 2023 (juillet – septembre 2023).