QWAMPLIFY - Marge Brute et Chiffre d’Affaires S1 & T2 2023

CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER SEMESTRE 2023 : 16,4 M€ (+9,4%)

& MARGE BRUTE : 10,1 M€ (-1%)

VENTES SOUTENUES AU SECOND TRIMESTRE



Levallois-Perret, France, le 16 mai 2023, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions marketing digitales & media annonce ce jour son Chiffre d’Affaires (CA) et sa Marge Brute (MB) pour le 1er semestre 2023 (octobre 2022 – mars 2023)



Au cours du 1er semestre 2023, le Chiffre d’Affaires consolidé progresse significativement et atteint 16,4 M€ (+9,4%) grâce à une bonne dynamique commerciale du Groupe, et ce malgré la baisse des ventes digitales significatives en emailing et coregistration. A périmètre comparable, les ventes progressent en effet de 2,8% à 15,4 M€. La croissance est également portée par le changement de périmètre avec l’agence de Branding Bespoke et Eurateach qui ont été consolidées à partir de juillet 2022.



La Marge Brute se rétracte légèrement de 1% à 10,1 M€ malgré la croissance du Chiffre d’Affaires. A périmètre comparable, le recul est de 8,5% à 9,4 M€. La Marge Brute a été impactée par un mix de ventes favorisant des leviers à plus faible marge brute, notamment les ventes de campagnes Shopper davantage orientées sur la promotion et le prix, dans un contexte de forte inflation et de rétractation de la consommation.