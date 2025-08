Qwamplify: baisse de 14% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 15:40









(Zonebourse.com) - L'agence marketing digital et media Qwamplify annonce au titre du premier semestre 2025 un chiffre d'affaires en baisse de 14,4% à 14,2 millions d'euros et une marge brute en contraction de 13,5% à 10,2 millions.



Le taux de marge brute gagne ainsi 0,7 point à 71,4%, 'à la faveur d'un mix global plus favorable aux activités digitales au regard de la baisse plus marquée du pôle Shopper et Pro et de la régie emailing et display sur l'ensemble du semestre'.



Qwamplify estime que son résultat d'exploitation du semestre écoulé sera impacté par la baisse de la marge brute, mais restera positif, grâce notamment aux économies RH réalisées en 2024 et début 2025.



'L'activité s'est moins dégradée au deuxième trimestre et nous anticipons une continuité de cette tendance au cours des deux prochains trimestres, malgré des soldes timides', ajoute son président et fondateur Cédric Reny.





Valeurs associées QWAMPLIFY 2,2400 EUR Euronext Paris +0,90%