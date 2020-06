Qwamplify - Acquisition stratégique

Troisième acquisition digitale stratégique en 2020: Kamden Media, agence Social Média & Brand Content



Levallois-Perret, France, le 15 juin 2020, Qwamplify (ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALQWA), acteur majeur en France de solutions de digital & data marketing confirme une avancée supplémentaire dans son accélération digitale.

Le Groupe s'est porté acquéreur auprès de sa fondatrice et dirigeante Mylène Aboukrat, de 100% de l'agence digitale Kamden Media, experte en Social Media et Brand Content basée à Paris.

Après les acquisitions en avril de l'agence digitale SEO La Revanche des Sites, et de l'agence Web Analytics Meet Your Data, Qwamplify continue sa stratégie de croissance externe active et complète son offre Média avec une nouvelle brique digitale.