Quince Therapeutics chute après que son médicament n'a pas atteint l'objectif principal lors d'un essai de stade avancé

29 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Quince Therapeutics QNCX.O ont baissé de 91,7% à 24 cents dans les échanges de l'après-midi

** La société déclare que son médicament expérimental n'a pas atteint les objectifs primaires et secondaires d'une étude de phase avancée chez des patients atteints d'une maladie neurodégénérative héréditaire rare

** L'ataxie-télangiectasie est une maladie neurodégénérative et immunodéficiente héréditaire rare, causée par des mutations du gène ATM, qui apparaît dans la petite enfance et entraîne des problèmes de mouvement, un affaiblissement du système immunitaire et des infections fréquentes

** Les patients recevant le médicament de Co, eDSP, n'ont pas constaté d'amélioration cliniquement significative des symptômes par rapport à ceux recevant un placebo après six mois de traitement dans le cadre d'une étude de phase avancée

** L'eDSP a été généralement bien toléré et aucun problème de sécurité cliniquement significatif n'a été identifié - ONCX

** La société indique que parmi les effets secondaires qui se sont produits, les deux plus fréquents étaient les démangeaisons et la fièvre

** L'action a baissé de 18,1 % en 2025