Quince lève 500 millions de dollars à une valeur de 10,1 milliards de dollars
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 12:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails dans l'ensemble du document)

Le distributeur en ligne Quince a déclaré mercredi qu'il avait levé 500 millions de dollars lors d'un tour de table de série E, à une valorisation de 10,1 milliards de dollars, ce qui témoigne de l'appétit des investisseurs pour les plates-formes de vente au détail basées sur la technologie et bénéficiant de la résistance des dépenses des acheteurs fortunés.

Le financement a été mené par ICONIQ Capital, avec la participation de Basis Set Ventures et Wellington Management parmi d'autres bailleurs de fonds, a indiqué la société dans un communiqué. La plateforme en ligne basée à San Francisco, en Californie, vend une gamme de produits comprenant des vêtements, des bijoux et des articles pour la maison, en travaillant directement avec des fabricants pour fabriquer et expédier des articles aux clients sans passer par les circuits de distribution traditionnels.

Quince affirme que sa plateforme technologique lui permet de prévoir la demande à l'aide de l'intelligence artificielle et de produire des articles en plus petits lots afin de limiter les stocks excédentaires. Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a dépassé le milliard de dollars en 2025.

Les fonds levés seront utilisés pour soutenir l'expansion mondiale de son système d'exploitation "du fabricant au consommateur", a déclaré Quince. L'année dernière, la société a été poursuivie en justice par le distributeur d'ameublement Williams-Sonoma WSM.N , qui a accusé Quince de vendre des articles de qualité inférieure et moins chers qui ressemblaient à ses propres produits .

