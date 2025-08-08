Quicklogic Corp devrait afficher une perte de 7 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Quicklogic Corp QUIK.OQ QUIK.O devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à San Jose en Californie devrait annoncer une baisse de 3,1% de son chiffre d'affaires à 4 millions de dollars, contre 4,13 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.Les prévisions de la société le 13 mai 2025, pour la période se terminant le 30 juin, étaient pour un chiffre d'affaires entre 3,60 millions de dollars et 4,40 millions de dollars.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Quicklogic Corp est une perte de 7 cents par action. Les prévisions de BPA de la société le 13 mai 2025, pour la période se terminant le 30 juin, étaient comprises entre 0,08 $ et 0,07 $

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Quicklogic Corp est de 9,10 $, soit environ 36,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 5,77 $

8 août - Les prévisions de la société du 13 mai 2025 pour la période se terminant le 30 juin prévoyaient une marge bénéficiaire brute comprise entre 45% et 55%. Ce résumé a été généré par machine le 8 août à 21:16 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.