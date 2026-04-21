Quest Diagnostics revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année et affiche un trimestre solide grâce à la demande de tests

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Quest Diagnostics DGX.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour 2026 après avoir publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, citant la résistance de la demande pour les tests de diagnostic de routine.

Les actions de la société basée dans le New Jersey étaient en hausse de 2,5 % dans les échanges avant bourse.

Les fournisseurs américains de tests de diagnostic naviguent dans la normalisation post-pandémique, s'appuyant sur les tests de routine et les accords de gestion des laboratoires hospitaliers pour augmenter les volumes dans un contexte de pression soutenue sur les remboursements et de coûts de main-d'œuvre élevés.

Quest prévoit maintenant un chiffre d'affaires annuel compris entre 11,78 et 11,90 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes qui est d'environ 11,75 milliards de dollars, selon les données de LSEG. La société s'attendait auparavant à un chiffre d'affaires compris entre 11,70 et 11,82 milliards de dollars.

Elle prévoit un bénéfice ajusté de 10,63 à 10,83 dollars par action pour l'ensemble de l'année, contre 10,50 à 10,70 dollars précédemment, ce qui est supérieur aux estimations de 10,55 dollars par action.

Les services d'information diagnostique de Quest, son activité la plus importante, ont enregistré un chiffre d'affaires de 2,83 milliards de dollars au premier trimestre, soit une hausse de 9,4 % par rapport à l'année précédente, grâce à une augmentation de 10,8 % des volumes de demandes organiques, a déclaré la société.

La société a déclaré que le montant moyen gagné sur chaque test a baissé de 1,3 % au cours du trimestre qui s'est terminé le 31 mars.

Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, a déclaré la semaine dernière que Quest devrait bénéficier des contributions des contrats récemment étendus et des accords avec les hôpitaux, bien qu'il ait averti que certains pourraient peser sur les marges au fur et à mesure qu'ils se développent.

Quest a également fait état d'une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires dans plusieurs domaines de son activité de diagnostic avancé, notamment les tests sanguins utilisés pour aider à identifier la maladie d'Alzheimer et les tests pour les conditions cardiométaboliques et endocriniennes.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 2,90 milliards de dollars au premier trimestre, contre 2,83 milliards de dollars estimés par les analystes.

Sur une base ajustée, la société a enregistré un bénéfice trimestriel de 2,50 dollars par action, dépassant les attentes de 2,35 dollars par action.