Quest Diagnostics revoit à la hausse ses prévisions pour 2026, le directeur général met l'accent sur une croissance généralisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon le directeur général Davis, la croissance organique du chiffre d'affaires est due à la demande de tests de la part des hôpitaux, des médecins et des consommateurs

* Les diagnostics avancés et les partenariats avec Corewell et Fresenius augmentent les volumes de tests, note le directeur financier Sam Samad

* Les gains de productivité dus à l'automatisation et à l'IA devraient améliorer les marges, ajoute Samad

(Réécriture de l'ensemble du rapport, mise à jour des mouvements d'actions, ajout des commentaires du directeur général et du directeur financier) par Sahil Pandey

Quest Diagnostics DGX.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour 2026 après avoir publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, citant une demande résiliente pour les tests de diagnostic de routine.

Les actions de la société basée dans le New Jersey étaient en hausse d'environ 4 % dans les premiers échanges.

La société a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 9 % au premier trimestre, la demande étant largement répartie entre les contrats de gestion de laboratoires hospitaliers, les cabinets médicaux et son activité de tests directs aux consommateurs, a déclaré le directeur général de Quest, Jim Davis, lors d'une interview accordée à Reuters.

La croissance des partenariats avec les entreprises de santé grand public et de wearables a également soutenu la performance, a-t-il ajouté.

DES PRIX STABLES MALGRÉ L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE M. Davis a déclaré que la tarification par test était restée stable au cours du trimestre et que la baisse du revenu moyen par test reflétait une part plus importante de tests de routine liés à des partenariats plus récents.

Le directeur financier Sam Samad a déclaré qu'en excluant ces contrats, le revenu par test a augmenté d'environ 2,5 %, soutenu par des patients recevant plus de tests par visite et une demande plus forte pour les diagnostics avancés.

L'unité Diagnostic Information Services de Quest, sa plus grande activité, a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 2,83 milliards de dollars, en hausse de 9,4 % par rapport à l'année précédente, les volumes de tests organiques ayant augmenté de 10,8 %.

Les partenariats avec Corewell Health et Fresenius Medical Care ont représenté environ 7 % de la croissance du volume au cours du trimestre, a déclaré M. Samad.

Le directeur général Davis a souligné la croissance à deux chiffres des diagnostics avancés, y compris les tests sanguins utilisés pour aider à identifier la maladie d'Alzheimer et les tests cardiométaboliques et endocriniens.

Le directeur financier Samad a déclaré que les gains de productivité provenant de l'automatisation et de l'intelligence artificielle aident à compenser la hausse des coûts de main-d'œuvre, les marges d'exploitation devant s'améliorer au second semestre.

PRÉVISIONS SUPÉRIEURES À CELLES DE WALL STREET Quest prévoit maintenant un chiffre d'affaires annuel de 11,78 milliards de dollars à 11,90 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes d'environ 11,75 milliards de dollars, selon les données de LSEG. La société prévoyait précédemment des revenus de 11,70 à 11,82 milliards de dollars.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 10,63 et 10,83 dollars, en hausse par rapport aux 10,50 à 10,70 dollars et au-dessus des estimations d'environ 10,55 dollars.

Quest a déclaré un chiffre d'affaires de 2,90 milliards de dollars pour le premier trimestre, supérieur aux estimations de 2,83 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 2,50 dollars par action a dépassé les attentes de 2,35 dollars.