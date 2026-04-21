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Quest Diagnostics relève ses prévisions après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 17:08

Quest Diagnostics a annoncé une révision à la hausse de ses prévisions pour 2026, à la suite de performances trimestrielles solides portées par la demande en tests de routine. Le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 11,78 et 11,90 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 11,70 à 11,82 milliards. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 10,63 et 10,83 dollars, également au-dessus des prévisions antérieures et des attentes du marché. Le titre progresse de près de 4% en séance.

Au premier trimestre, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2,90 milliards de dollars, dépassant les 2,83 milliards anticipés, avec un bénéfice ajusté de 2,50 dollars par action contre 2,35 dollars attendu. Son activité principale a généré 2,83 milliards de dollars, en progression de 9,4% sur un an, soutenue par une hausse de 10,8% des volumes de prescriptions. Malgré cette dynamique, le revenu moyen par test a reculé de 1,3%, dans un contexte de pressions sur les prix et les remboursements.

La croissance a également été portée par plusieurs segments du diagnostic avancé, notamment les tests liés à la maladie d'Alzheimer, ainsi que ceux dédiés aux pathologies cardiométaboliques et endocriniennes. L'entreprise mise sur ses partenariats hospitaliers pour soutenir son développement, même si leur montée en puissance pourrait temporairement peser sur les marges.

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