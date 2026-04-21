Quest Diagnostics en hausse après un résultat positif au premier trimestre et des prévisions annuelles optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

21 avril - ** Les actions de l'opérateur de laboratoire Quest Diagnostics DGX.N augmentent de 4 % à 203,51 $ dans les échanges de l'après-midi

** La société annonce un bénéfice ajusté de 2,50 $ par action pour le 1er trimestre, contre une estimation moyenne de 2,35 $ par action par les analystes - données LSEG

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'élève à 2,90 milliards de dollars, contre une estimation de 2,83 milliards de dollars

** Augmentation des prévisions de BPA ajusté pour l'année 2026 de 10,63 $ à 10,83 $, par rapport à l'estimation de l'IBES d'environ 10,55 $ ** Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners, déclare que la croissance sous-jacente reste forte, avec des volumes de tests plus élevés et un meilleur revenu par test soutenant les marges malgré les vents contraires du mix **En incluant les mouvements de la séance, DGX est en hausse d'environ 13 % depuis le début de l'année